Milan un clamoroso ritorno? Mercato voci impazzite
Secondo quanto riportato dalla Repubblica, in casa Milan si sta facendo strada un’idea che poche settimane fa sembrava soltanto un pensiero lontano: riportare a Milano Thiago Silva. Il suo passaggio a Milanello lo scorso 10 dicembre 2024, quando era tornato per salutare volti conosciuti più di un decennio dopo l’addio al Psg, oggi assume un significato diverso. Da qualche tempo nel club è in corso una discussione interna e la corrente favorevole al suo rientro sta guadagnando terreno. La possibilità di ingaggiarlo per un accordo di sei mesi, da gennaio a giugno, è concreta perché il brasiliano ha già un’intesa con il Fluminense per liberarsi al termine del campionato, entro dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il #Milan sta valutando seriamente il clamoroso ritorno di #ThiagoSilva a gennaio. L'indiscrezione, nata come suggestione, starebbe acquisendo forza, come riportato da Repubblica e non solo. Nonostante i 41 anni, il difensore brasiliano (che ha un accord - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione di Repubblica: Thiago Silva vicino al ritorno in rossonero! Le ultime - Cosa sta succedendo La sessione estiva di mercato del Milan si è chiusa con l’arrivo del giovane di ... Lo riporta calcionews24.com
Mercato Milan, Repubblica sgancia la bomba! Accordo vicinissimo tra i rossoneri e Thiago Silva: tutti i dettagli - Mercato Milan, un difensore esperto per rimpinguare il reparto: la suggestione Thiago Silva prende forma in vista di gennaio La sessione estiva del calciomercato rossonero si è conclusa con l’arrivo d ... Lo riporta milannews24.com
Milan, una leggenda potrebbe tornare “a casa”: si infiamma il mercato - Con l'obiettivo di rinforzare un reparto in difficoltà, il Milan sta puntando al clamoroso ritorno di una vera e propria leggenda. Da newsmondo.it
Thiago Silva al Milan, aggiornamenti sul clamoroso ritorno: novità inaspettata! - Il nome di Thiago Silva è tornato con insistenza ad orbitare attorno al mondo Milan. Scrive spaziomilan.it
Thiago Silva Milan, cresce l’ipotesi del ritorno? La dirigenza si divide ma i tifosi sognano - Thiago Silva Milan, suggestione sempre più concreta: la spinta interna e il retroscena che accende i cuori rossoneri Il 10 dicembre 2024 Thiago Silva era tornato a Milanello, dodici anni dopo la dolor ... Segnala calcionews24.com
Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa - Il Diavolo a gennaio sarà chiamato infatti a sistemare una difesa che in questi mesi ha mostrato più. Riporta tuttomercatoweb.com