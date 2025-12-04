Milan un clamoroso ritorno? Mercato voci impazzite

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, in casa Milan si sta facendo strada un’idea che poche settimane fa sembrava soltanto un pensiero lontano: riportare a Milano Thiago Silva. Il suo passaggio a Milanello lo scorso 10 dicembre 2024, quando era tornato per salutare volti conosciuti più di un decennio dopo l’addio al Psg, oggi assume un significato diverso. Da qualche tempo nel club è in corso una discussione interna e la corrente favorevole al suo rientro sta guadagnando terreno. La possibilità di ingaggiarlo per un accordo di sei mesi, da gennaio a giugno, è concreta perché il brasiliano ha già un’intesa con il Fluminense per liberarsi al termine del campionato, entro dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

