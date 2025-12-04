Milan senti De Zerbi | La mia mamma calcistica ma non devo chiudere nessun cerchio

L'allenatore Roberto De Zerbi ha parlato del suo legame con il passato del Milan. Il tecnico del Marsiglia chiaro sul suo futuro. Ecco un estratto da 'Sportitalia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan senti De Zerbi: “La mia mamma calcistica, ma non devo chiudere nessun cerchio”

Altre letture consigliate

Milan, senti Kean: “Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

“A volte una scelta cambia tutto. E tu lo capisci solo quando senti il cuore andare più forte della paura. Arrivai al Milan perché Galliani e Berlusconi non mollavano un centimetro: mi cercavano, mi volevano, mi pressavano. Un giorno mi chiamò Umberto Agnelli - facebook.com Vai su Facebook

Milan, De Zerbi su Estupinan: “Il calcio va ad ambientamento” - Roberto De Zerbi parla di Milan e commenta due giocatori da lui allenati in passato che oggi vestono la maglia rossonera: Rabiot ed Estupinan. Da msn.com

De Zerbi su Rabiot: "E' un campione, è difficilmente sostituibile" - Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'attuale allenatore del Marsiglia, ed ex Brighton e Sassuolo, fra le altre, Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza da calciatore con la ... Lo riporta milannews.it

De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, è stata la mia mamma calcistica" - Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'attuale allenatore del Marsiglia, ed ex Brighton e Sassuolo, fra le altre, Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza da calciatore con la ... Scrive milannews.it

De Zerbi e l'amore per il Milan: «È stata la mamma calcistica» - Le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’attuale allenatore ... milannews24.com scrive

Inter, De Zerbi: "Contatti? Zero, con il Milan..." - Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha parlato della sua stagione e del suo futuro nel corso di un'intervista ... Come scrive fantacalcio.it

De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, zero contatti con l'Inter. Rabiot, Marsiglia, Luis Henrique..." - Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia. Da msn.com