Milan occhi su Idzes | il difensore del Sassuolo entra nel radar per gennaio

Milanzone.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan studia le mosse per rinforzare la difesa a gennaio e tra i nomi che stanno emergendo con maggiore insistenza c’è quello di Jay Idzes, uno dei giocatori più convincenti della prima parte di stagione del Sassuolo. Un interesse crescente, alimentato dalle caratteristiche del difensore olandese e dalle esigenze rossonere di ampliare le rotazioni in un reparto spesso sotto pressione. Idzes, 190 centimetri, piede destro e struttura fisica imponente, rappresenta un profilo moderno: forte nel gioco aereo, discreto in costruzione e soprattutto duttile. Può muoversi da centrale in una difesa a quattro, ma anche adattarsi in una linea a tre, ruolo in cui ha mostrato di sapersi trasformare in un efficace braccetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

