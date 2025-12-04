Milan Lentini sull’incidente | Ho avuto bisogno di tanto tempo per recuperare Capello…

Gianluigi Lentini, ex centrocampista del Milan degli anni '90, è intervistato da Carlo Pellegatti: le sue parole sul brutto incidente del '93 e alcuni retroscena su Fabio Capello, allenatore rossonero dell'epoca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Lentini sull’incidente: “Ho avuto bisogno di tanto tempo per recuperare. Capello…”

Scopri altri approfondimenti

Lentini: “Al Milan ho fatto bene finché è stato possibile. Berlusconi mi portò a…” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Lentini pazzo di Modric: "Mai visto recuperare così tanti palloni!" L'ex rossonero esalta il croato: non solo genio, ma anche tanta quantità nel Milan di Allegri. Un'analisi che trova conferma nei numeri di una stagione fin qui straordinaria. #Milan #Mod - facebook.com Vai su Facebook

Lentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai ... Da milannews.it

Lentini meravigliato da Modric: "Gli ho visto fare una cosa che non avevo mai notato prima" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Scrive milannews.it

Lentini ricorda l'arrivo al Milan: 'Era la squadra più forte del mondo' - L'ex attaccante del Milan Gianluigi Lentini ha ripercorso in una recente intervista rilasciata Carlo Pellegatti su Youtube, i momenti salienti del suo trasferimento al club rossonero, definendo la squ ... Da it.blastingnews.com