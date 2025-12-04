Milan le parole di Tare | Grande emozione stasera Maignan? Penseremo a trovare l’accordo
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
"IL MILAN È STATA LA MIA MAMMA CALCISTICA Queste le parole di Roberto De Zerbi che ha rilasciato a #sportitalia confessando la sua riconoscenza e la simpatia per il club rossonero L'attuale allenatore del #Marsiglia ha dichiarato, inoltre, che non gl - facebook.com Vai su Facebook
Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..." Vai su X
Lazio-Milan, Tare nel pre: "Emozionante tornare a casa mia" - Dopo poco meno di due anni, Igli Tare torna nuovamente all’Olimpico di Roma, ma questa volta in veste di avversario. laziopress.it scrive
Milan, Tare ritrova l'Olimpico: le sue emozioni a Mediaset - Il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per presentare Lazio - Come scrive lalaziosiamonoi.it
Milan, Tare: “Non nascono l’emozione, questa è casa mia” - L'articolo Milan, Tare: “Non nascono l’emozione, questa è casa mia” proviene da Lazionews. Secondo msn.com
Tare a SportMediaset: "Contenti e fiduciosi per Jashari. Maignan? Cercheremo la strada giusta" - Igli Tare, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre- Scrive milannews.it
Maignan rinnova con il Milan? Tare prima scherza, poi ribadisce: "Cercheremo la strada giusta, è un portiere straordinario" - Il direttore sportivo rossonero è intervenuto a SportMediaset prima della sfida con la Lazio all'Olimpico, valida per gli ... Lo riporta calciomercato.com
Milan, Tare ricorda il suo passato alla Lazio: le sue parole - Lazio, il diesse rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di SkySport. Segnala lalaziosiamonoi.it