Milan il figlio di Costacurta si racconta | La mia rinascita è stata in Svizzera ho visto la luce

Una vita difficile per il figlio di Martina Colombari e Alessandro 'Billy' Costacurta, ex leggenda del Milan: le parole di Achille Costacurta sul suo passato tra sostanze e cliniche riabilitative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il figlio di Costacurta si racconta: “La mia rinascita è stata in Svizzera, ho visto la luce”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il figlio di Billy, ex difensore del Milan, e Martina Colombari si è confessato al Corriere della Sera: l'uso di droghe, l'iperattività, il percorso di riabilitazione in Svizzera Vai su X

Dietrofront Gimenez: "Vuole restare al Milan!" Parla il padre dell'attaccante a Vamos Show e smentisce l'addio a gennaio: "Mio figlio è felice in rossonero, i piani sono chiari". Porte chiuse alla Premier League? Le dichiarazioni complete. ? #Milan #Gi - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: "Ho fatto un gesto disperato. Quando ho scoperto l’Adhd ero in clinica: ho visto la luce. Mamma? Ora la sento meno" - A 21 anni, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, racconta come sta provando a rinascere dopo anni difficili ... Da today.it

Achille Costacurta: «Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose, anzi per certi versi penso: “Meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non ... - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ripercorre la dipendenza, il tentativo di suicidio, la diagnosi di Adhd arrivata solo di recente e, anche, il difficile rapporto con un cognome ingomb ... vanityfair.it scrive

Achille Costacurta, nuove rivelazioni su dipendenze e genitori: "Meno male che non ho fatto il calciatore". Ed è pronto a lasciare l'Italia - Il figlio di Costacurta e Martina Colombari torna a parlare di dipendenze e Adhd: il rapporto con la famiglia, gli errori del passato e i sogni per il futuro ... Si legge su corrieredellosport.it

Il figlio di Costacurta: "Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto" - Achille Costacurta, figlio dell'ex difensore rossonero Billy, oggi commentatore su Sky Sport 24, e dell'ex Miss Italia Martina Colombari, modella e attrice, ha parlato in un'intervista ... Da milannews.it

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari racconta il suo percorso tra dipendenze, tentativi di fuga e una diagnosi… - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari racconta il suo percorso tra dipendenze, tentativi di fuga e una diagnosi che gli ha cambiato la ... novella2000.it scrive

Achille Costacurta: «In Ticino ho ritrovato la luce» - Achille Costacurta: «In Ticino ho ritrovato la luce» Il figlio di dell'ex campione del Milan Billy e Martina Colombari, racconta ella sua lotta contro l’ADHD e le dipendenze, ma soprattutto della sua ... Scrive laregione.ch