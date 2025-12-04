Milan ancora Sala tra i convocati di Milan-Lazio

Il Milan per il match contro il Lazio dovrà fare a meno di Fofana. Il centrocampista francese ha rimediato un infortunio all’inguine, che lo terrà fuori dal campo almeno fino alla metà di dicembre. Max Allegri non sembra turbato dalla situazione e ha già una nuova carta da estrarre: Emanuele Sala. Fofana out – Sala in: il giovane pronto all’esordio. In queste settimane rimangono le assenze di perni fondamentali come Pulisic – vicino al ritorno – o se ne aggiungono altre, come quella di Fofana. Ed ecco che in questo caso, nonostante il centrocampo sia il reparto più prolifico del Milan, la decisione del mister ricade su un giovane classe 2007 di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, ancora Sala tra i convocati di Milan-Lazio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DALLA PRIMAVERA AI BIG! Fofana infortunato, Allegri chiama Emanuele Sala (classe 2007) per la Coppa Italia! Il giovane centrocampista, fresco di rinnovo, entra nel Progetto Milan Futuro. Grande settimana per il canterano! ? #Milan #Sala #Fofana # Vai su Facebook

Compleanno da sogno per Emanuele Sala: rinnovato il contratto con il Milan Vai su X

Milan, Fofana out dalla lista dei convocati: Allegri chiama Sala - Milan, il centrocampista classe 2007 Sala convocato al posto dell'infortunato Fofana ... Come scrive msn.com

Sala, dopo il rinnovo arriva l'ulteriore premio di Allegri - Fresco di rinnovo, entra nel Progetto Milan Futuro Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’assenza pesante in vista della s ... Segnala milannews24.com

Convocati Milan Lazio: emergenza totale per Allegri, panchina cortissima. Ci saranno solo… - Convocati Milan Lazio: i rossoneri affrontano i biancocelesti con gli uomini contati, solo sei cambi di movimento e nessun rinforzo dalla Primavera Si fa sempre più complicata la marcia di avvicinamen ... Si legge su milannews24.com

Nuova convocazione in prima squadra per il classe 2007 di Milan Futuro Emanuele Sala - Il problema muscolare di Yousosuf Fofana fa ancora una volta luce su una questione che il Milan rischia di portarsi dietro fino alla fine della stagione qualora non si corresse ai ripari nel prossimo. Segnala milannews.it

Milan, rinnovo e sguardo al futuro: annuncio ufficiale - Il Milan blinda un proprio calciatore, considerato da molti come un talento da poter utilizzare a lungo termine. Segnala spaziomilan.it

Lazio-Milan: riecco Jashari, un ballottaggio in attacco - MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE 16 Maignan 23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 56 Saelemaekers 4 Ricci 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan 8 Loftus- Secondo milannews.it