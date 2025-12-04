Migrante morto in Porto vecchio Ics | Altri potranno seguire in qualunque momento

“Una morte annunciata” quella di Hichem Billal Magoura, il cittadino algerino che ha perso la vita ieri, 3 dicembre, in un magazzino di Porto vecchio; “la quarta – dopo due a Udine e una a Pordenone – a coinvolgere un giovane straniero in Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive il Consorzio italiano di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Migrante morto in Porto vecchio, Ics: "Altri potranno seguire in qualunque momento"

TRIESTE | MIGRANTE ALGERINO TROVATO MORTO IN PORTO VECCHIO: S'INDAGA SULLE CAUSE – Un migrante algerino è stato trovato morto per cause ancora al vaglio della polizia all'interno di un edificio del porto vecchio, accanto ai magazzini

Un migrante algerino di 22 anni trovato morto in porto vecchio

Dramma durante lo sgombero, trovato senza vita il corpo di un migrante: Hichem Billal Magoura aveva 32 anni. E' il quarto caso in pochi giorni - E' stato trovato in questo modo il corpo di un richiedente asilo durante l'operazione straordinaria di sgombero e chiusura

Trovato corpo giovane migrante durante operazioni Porto Vecchio - Il corpo di un giovane migrante, sembra un cittadino algerino di 23 anni, è stato trovato in una struttura abbandonata del Porto Vecchio mentre si stavano completando le operazioni

Trovato morto a 23 anni, la scoperta choc al porto di Trieste: chi era la vittima - Nel corso di operazioni di sgombero in una struttura abbandonata del Porto Vecchio a Trieste, oggi pomeriggio mercoledì 3 dicembre

Migrante trovato morto in Porto Vecchio, Adesso Trieste:"Dal fallimento dell’accoglienza all’indifferenza strutturale" - Il ritrovamento del corpo senza vita di Hichem Billal Magoura, ragazzo algerino di 32 anni, durante lo sgombero di ieri dei magazzini abbandonati nell’area del Porto Vecchio, ci lascia profondamente s ... Secondo triestecafe.it

Porto Vecchio, il caso del giovane morto in un magazzino: «Nessuno dovrebbe morire da solo» - La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo algerino di 22 anni all'interno dei magazzini occupati al Porto Vecchio di Trieste ha suscitato sgomento e interrogativi.

Operazione Carabinieri in Porto Vecchio a Trieste - Una ventina di persone denunciate per occupazione abusiva di edifici, altre per detenzione di hashish, sostanza di cui sono stati sequestrate alcune decine di grammi