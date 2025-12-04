Migrante deceduto in Porto vecchio Ics | Una morte annunciata

Triesteprima.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una morte annunciata” quella di Hichem Billal Magoura, il cittadino algerino che ha perso la vita ieri, 3 dicembre, in un magazzino di Porto vecchio; “la quarta – dopo due a Udine e una a Pordenone – a coinvolgere un giovane straniero in Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive il Consorzio italiano di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

migrante deceduto in porto vecchio ics una morte annunciata

© Triesteprima.it - Migrante deceduto in Porto vecchio, Ics: "Una morte annunciata"

