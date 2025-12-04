Migrante deceduto in Porto vecchio Ics | Una morte annunciata
“Una morte annunciata” quella di Hichem Billal Magoura, il cittadino algerino che ha perso la vita ieri, 3 dicembre, in un magazzino di Porto vecchio; “la quarta – dopo due a Udine e una a Pordenone – a coinvolgere un giovane straniero in Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive il Consorzio italiano di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
TRIESTE | MIGRANTE ALGERINO TROVATO MORTO IN PORTO VECCHIO: S’INDAGA SULLE CAUSE – Un migrante algerino è stato trovato morto per cause ancora al vaglio della polizia all’interno di un edificio del porto vecchio, accanto ai magazzini appe - facebook.com Vai su Facebook
Migrante trovato morto in Porto Vecchio, Adesso Trieste:"Dal fallimento dell’accoglienza all’indifferenza strutturale" - Il ritrovamento del corpo senza vita di Hichem Billal Magoura, ragazzo algerino di 32 anni, durante lo sgombero di ieri dei magazzini abbandonati nell’area del Porto Vecchio, ci lascia profondamente s ... Da triestecafe.it
Trovato corpo giovane migrante durante operazioni Porto Vecchio - (ANSA) – TRIESTE, 03 DIC – Il corpo di un giovane migrante, sembra un cittadino algerino di 23 anni, è stato trovato in una struttura abbandonata del Porto Vecchio mentre si stavano completando le ope ... Da msn.com