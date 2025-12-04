Migliori serie su prime video da non perdere

Nel panorama delle produzioni di streaming, molte serie di qualità soffrono di una scarsa visibilità o vengono presto dimenticate, nonostante meritino un riconoscimento più duraturo. Anche i titoli più innovativi e coinvolgenti, come The Devil’s Hour e Dead Ringers, sono spesso vittime di un’eccessiva offerta di contenuti e di una domanda sempre più elevata. Questa circolarità di oblio, che coinvolge sia Prime Video che Netflix, evidenzia come la quantità possa distogliere l’attenzione dalla qualità. Toccheremo quindi alcuni tra i più interessanti titoli che, per motivi diversi, sono stati progressivamente dimenticati, analizzando le loro peculiarità e il motivo per cui meritano di essere riscoperti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Migliori serie su prime video da non perdere

