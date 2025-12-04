microD un microsalone di design indipendente accende il Quartiere Roma per le feste
Il Quartiere Roma si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto: microD - microsalone del design indipendente porta in occasione delle feste installazioni, workshop, incontri informali ed esperienze sensoriali negli spazi del quartiere, con micro allestimenti nelle vetrine visibili 24 su. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
