’Michelangelo e Bologna’ per tutti Biglietto sospeso per persone fragili

Un biglietto sospeso. E dunque un biglietto aggiuntivo da donare a persone in situazione di fragilità che potranno così visitare la mostra Michelangelo e Bologna, a Palazzo Fava. L’esposizione, ideata da Fondazione Carisbo con Opera Laboratori ora si arricchisce di questa novità. Si tratta, si legge in una nota, di "un’iniziativa pensata per rendere il museo uno spazio sempre più inclusivo e aperto alla città, considerando la cultura una risorsa viva e accessibile", capace di generare relazioni e rafforzare i legami tra persone e territori. Grazie alla collaborazione con Asp Città di Bologna, i visitatori potranno quindi scegliere di acquistare un biglietto aggiuntivo da donare a persone in situazione di fragilità, in particolare minori stranieri non accompagnati e famiglie in accoglienza del progetto Vesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

