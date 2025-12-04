2025-12-04 11:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: I percorsi del calcio sono spesso imperscrutabili. A volte così tanto che, un giocatore può viaggiare per mezzo mondo e giocare nei posti più inaspettati. Il caso particolare di Alessandro Florenzi è lontano da questa affermazione, perché nonostante si sia mosso molto in quasi 15 anni di attività, È rimasto piuttosto legato alla nativa Roma, con il cui club Giallorrosso ha iniziato e giocato gran parte del suo miglior calcio in diverse fasi della sua carriera. Dai tempi di Trigoria, da Valencia, PSG o Milan dove ha appeso gli scarpini al chiodo la scorsa estate, ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport, ma è senza dubbio nelle sue AS Roma dove i compagni di questa metà italiana hanno scalfito di più, sia nel bene che nel male. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Mi si è gelato il sangue"