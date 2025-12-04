Mi hanno distrutto la famiglia | fanno gare di auto mamma siciliana morta con la figlia di 2 anni in California

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivana Balistreri, 29 anni di Aspra, frazione di Bagheria, e la figlia sono morte in un grave incidente a San José: quattro auto coinvolte e un incendio che non ha lasciato scampo alle due. Il dolore del padre della ragazza: "C'è gente senza scrupoli: fanno le gare di corsa in autostrada per distruggere le famiglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

hanno distrutto famiglia fanno“Mi hanno distrutto la famiglia: fanno gare di auto”, mamma siciliana morta con la figlia di 2 anni in California - Ivana Balistreri, 29 anni di Aspra, frazione di Bagheria, e la figlia sono morte in un grave incidente a San José: quattro auto coinvolte e un incendio ... fanpage.it scrive

hanno distrutto famiglia fannoFamiglia nel bosco. Il padre dei bimbi allontanati: “Si sta distruggendo la vita di cinque persone” - È una cosa ingiusta, perché togliere i bambini da un luogo dove c’è felicità, dove la famiglia vive felice, nella natura. Da blitzquotidiano.it

«Hanno sbagliato famiglia, siamo armati e glielo faremo vedere», l'ira del consigliere FdI Joe Formaggio: i ladri in casa hanno minacciato mia sorella con un cacciavite - «Hanno minacciato mia sorella, sono venuti a rubare da mio fratello, hanno sbagliato famiglia. Come scrive ilgazzettino.it

hanno distrutto famiglia fannoBambini tolti alla famiglia nel bosco: le 10 domande che si fanno gli italiani sul caso - Cosa prevede la legge su istruzione parentale e sicurezza abitativa? Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hanno Distrutto Famiglia Fanno