Mi hanno distrutto la famiglia | fanno gare di auto mamma siciliana morta con la figlia di 2 anni in California

Ivana Balistreri, 29 anni di Aspra, frazione di Bagheria, e la figlia sono morte in un grave incidente a San José: quattro auto coinvolte e un incendio che non ha lasciato scampo alle due. Il dolore del padre della ragazza: "C'è gente senza scrupoli: fanno le gare di corsa in autostrada per distruggere le famiglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il padre Aurelio: "Mi hanno distrutto la famiglia. Cercherò di sopravvivere per mia moglie e i miei tre figli" - facebook.com Vai su Facebook

