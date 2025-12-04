Metrologia 2025 a Maceió | il Prof Paolo Carbone inaugura l’evento con la keynote di apertura

Maceió, Brasile – Il Prof. Paolo Carbone ha partecipato come relatore alla conferenza Metrologia 2025, tenutasi a Maceió, dove ha avuto il privilegio di aprire i lavori con la keynote di apertura. L’evento, punto di incontro per esperti e professionisti del settore, ha offerto un’importante occasione di confronto e scambio di idee, resa possibile grazie all’impegno degli organizzatori e di tutti i partecipanti. Il Prof. Carbone ha espresso il proprio apprezzamento per l’atmosfera dell’incontro, definendola stimolante e ricca di contenuti scientifici di alto livello. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

