Metroid prime 4 tutte le skin viola e come sbloccarle

nuove modalità di esplorazione in Metroid Prime 4: l’utilizzo del veicolo Vi-O-La. Tra le innovazioni di Metroid Prime 4, si distingue l’introduzione di un veicolo chiamato Vi-O-La, progettato per agevolare l’esplorazione del pianeta centrale del gioco. La sua presenza arricchisce l’esperienza di gioco, offrendo nuove possibilità di movimento e personalizzazione. come sbloccare tutte le skin del Vi-O-La. uso degli amiibo necessari. Per accedere alle diverse skin del motociclo Vi-O-La, è indispensabile l’utilizzo di un amiibo dedicato al titolo. In particolare, serve il prodotto chiamato “Samus & Vi-O-La”, che raffigura Samus mentre cavalca il nuovo veicolo con la sua tuta di Metroid Prime 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Metroid prime 4 tutte le skin viola e come sbloccarle

