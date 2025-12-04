Metroid Prime 4 è un deserto silenzioso | servono 20 euro per sbloccare la musica del videogioco

Fa discutere la scelta di Nintendo: per avere un accompagnamento musicale mentre si gioca bisogna comprare una statuetta da 19,99 euro. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Metroid Prime 4 è un deserto silenzioso: servono 20 euro per sbloccare la musica del videogioco

