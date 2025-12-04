Metroid Prime 4 | Beyond la musica nel deserto è un’esclusiva dell’amiibo di 20 euro ed i fan sono amareggiati

Metroid Prime 4: Beyond è arrivato su Nintendo Switch e Switch 2, con il difficile compito di raccogliere l’eredità di Metroid Prime 3 dopo ben diciotto anni. Tuttavia, tra discussioni sulla qualità del lancio e recensioni contrastanti, i fan hanno rapidamente individuato una scelta di design che sta facendo molto rumore: la totale assenza di musica nella vasta zona desertica esplorata a bordo della moto Vi-O-La. Un silenzio che per molti sembrava una scelta stilistica. finché non si è scoperto il motivo reale. Lo youtuber Luke Stephens ha segnalato (grazie ad Insider Gaming ) che la musica del deserto è accessibile soltanto acquistando l’amiibo di Samus, venduto a 19,99 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metroid Prime 4: Beyond, la musica nel deserto è un’esclusiva dell’amiibo di 20 euro ed i fan sono amareggiati

