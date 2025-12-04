Metroid Prime 4 | Beyond è stato sviluppato da più di 20 team e non solo da Retro Studios

Lo sviluppo di Metroid Prime 4: Beyond è la prova concreta che i grandi videogiochi moderni non nascono quasi mai dal lavoro di un solo team. Sebbene Retro Studios — storico autore della serie Prime — sia stato il principale responsabile del progetto sin dal suo arrivo interno nel 2019, i crediti svelano un quadro ben più ampio: più di 20 team esterni hanno contribuito alla creazione del gioco per Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, affiancando gli sviluppatori principali in ogni aspetto della produzione. È una pratica sempre più comune nel settore AAA, ma spesso invisibile agli occhi dei giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metroid Prime 4: Beyond è stato sviluppato da più di 20 team e non solo da Retro Studios

