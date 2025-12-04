Meteo Roma del 04-12-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est e con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intensa su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altro al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperature rialzo Comunque Massimo stazionario da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 04-12-2025 ore 19:15

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge: scatta l'allerta gialla ift.tt/r0b6usF Vai su X

Allerta meteo a Roma, pioggia e vento forte in arrivo: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Roma del 04-12-2025 ore 19:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle di nord- Si legge su romadailynews.it

Meteo Roma – Tra nuvolosità e schiarite e non escluso qualche piovasco domani, ma dal weekend tempo più stabile - Tra schiarite e disturbi nuvolosi con possibili isolati piovaschi domani, maggiore stabilità dal weekend con cieli soleggiati ... Lo riporta centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo in peggioramento con piogge in arrivo entro domani per il transito di una goccia fredda - Tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo sul Lazio e fenomeni più intensi attesi sui settori costieri ... Riporta centrometeoitaliano.it