Meteo | Previsioni per venerdì 5 dicembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1531m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per venerdì 5 dicembre

