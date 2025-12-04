Meteo | piogge fino a venerdì su Calabria e Sicilia Sole e caldo per il ponte dell' Immacolata

Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e piogge fino a venerdì. Persiste l’ondata di maltempo su tutta l'Italia. Una situazione che cambierà radicalmente per il ponte dell’Immacolata, grazie ad un anticiclone che porterà giornate soleggiate e insolitamente miti per il periodo, soprattutto al Centro-Sud. E’ quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. «Oggi - afferma - le prime. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: piogge fino a venerdì su Calabria e Sicilia. Sole e caldo per il ponte dell'Immacolata

