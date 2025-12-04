Meteo le previsioni in Campania per giovedì 4 dicembre 2025

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità  ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1946m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento –  Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

meteo le previsioni in campania per gioved236 4 dicembre 2025

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 4 dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

meteo previsioni campania gioved236MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla dalla mezzanotte fino alle ore 14 di giovedì 4 dicembre - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica e idraulica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Scrive napolimagazine.com

meteo previsioni campania gioved236Allerta meteo gialla in Campania, temporali previsti nella mattinata di giovedì 4 dicembre - L'avviso di criticità, emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania, sarà valido dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di domani, giovedì 4 dicembre ... Come scrive fanpage.it

meteo previsioni campania gioved236Meteo Napoli e Campania, allerta meteo gialla: forti temporali - La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo ... Riporta msn.com

meteo previsioni campania gioved236Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della prossima settimana: in arrivo nuove piogge - Sono destinate nuovamente a peggiorare le condizioni meteorologiche in Campania, dopo la parentesi soleggiata di questo fine settimana. msn.com scrive

meteo previsioni campania gioved236Previsioni meteo per Napoli e Campania nel fine settimana 22-23 novembre: pioggia e freddo - Fine settimana con pioggia e freddo, qualche lieve miglioramento la prossima settimana. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Campania Gioved236