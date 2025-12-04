Meteo le previsioni in Campania per giovedì 4 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1946m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 4 dicembre 2025

