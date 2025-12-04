Meteo | in Liguria scatta l' allerta gialla valanghe

Regione Liguria informa che nella serata di giovedì 4 dicembre e nella giornata di venerdì 5 dicembre, è stata emanata da Arpal un’allerta valanghe gialla per il settore Alpi Liguri Sud. L’allerta, che non prevede dettaglio orario, vale per l’intero settore Alpi e Appennino Ligure.Il 'Bollettino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo: in Liguria scatta l'allerta gialla valanghe

