Meteo giovedì | ancora instabilità e piogge sull’Italia

Per la giornata di giovedì sono previste al Nord deboli piogge al Nordovest, in estensione in giornata a Lombardia, ovest Emilia, localmente fino al Trentino. Deboli nevicate sulle Alpi dai 10001200m. Maggiori schiarite sul Triveneto. Al Centro qualche pioggia in Toscana, specie settentrionale, con neve in Appennino dai 1400m. Altrove variabilità con clima asciutto, ad eccezione dell’Abruzzo dove nel pomeriggio giungerà qualche pioggia. Al Sud forte maltempo fin dalle prime ore della giornata in Puglia con fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragi, fin sul Materano ad inizio giornata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

