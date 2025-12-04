Meteo a Roma e nel Lazio possibili piogge | scatta l' allerta gialla

Possibili temporali in arrivo nella giornata di domani. Il centro funzionale regionale, in un bollettino, ha diramato una allerta meteo per venerdì 5 dicembre dalle prime ore della mattina e per le successive 12 ore.Secondo quanto indicato, potrebbero verificarsi precipitazioni isolate, anche a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge: scatta l'allerta gialla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge: scatta l'allerta gialla ift.tt/r0b6usF Vai su X

Allerta meteo a Roma, pioggia e vento forte in arrivo: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge: scatta l'allerta gialla - Il centro funzionale regionale, in un bollettino, ha diramato una allerta meteo per venerdì 5 dicembre dalle prime ore della mattina e per le ... Come scrive romatoday.it

Meteo Roma – Ancora instabilità con possibili piogge e temporali, migliora i prossimi giorni ma con clima fresco - Ancora instabilità con possibili acquazzoni o temporali, graduale miglioramento nei prossimi giorni ma con clima fresco ... Riporta centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo in peggioramento con piogge in arrivo entro domani per il transito di una goccia fredda - Tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo sul Lazio e fenomeni più intensi attesi sui settori costieri ... Si legge su centrometeoitaliano.it

Meteo a Roma e nel Lazio, oggi c'è allerta maltempo per pioggia e vento - “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Riporta romatoday.it

Roma, scatta l’allarme meteo: “prossime ore decisive, attenzione” | Previsioni ribaltate e pioggia in arrivo - Le prossime ore saranno decisive: ecco cosa sta per succedere su Roma e nel Lazio secondo Protezione Civile e 3bMeteo A Roma il cielo di dicembre sembrava voler concedere ancora qualche ora di tregua, ... Lo riporta romait.it

Meteo Roma e Lazio 18 novembre: piogge, nubi e allerta nelle prime ore - Oggi a Roma e nel Lazio nuvole, piogge intermittenti e allerta gialla nelle prime ore. Riporta agrpress.it