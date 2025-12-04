Metano russo addio L’Europa chiude i rubinetti di Mosca
Non è quel prestito da 140 miliardi che farebbe la differenza e, forse, darebbe all’Ucraina una reale possibilità di riscossa contro l’invasore russo. Ma è comunque un segnale, a suo modo anche politico. Mentre il dossier degli asset russi resta impantanato nelle sabbie mobili della paura e dei dubbi legali (ci si è messa di mezzo anche la Bce) c’è una certezza. In Europa entrerà sempre meno gas russo, fino allo zero assoluto tra due anni. Merito dell’intesa raggiunta nel trilogo tra il Consiglio Ue, il Parlamento e la Commissione, che hanno optato per una riduzione graduale, e non shock, delle importazioni di metano russo. 🔗 Leggi su Formiche.net
