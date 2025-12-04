Meta antitrust avvia indagine su intelligenza artificiale di WhatsApp | di cosa si tratta

Indagine dell'antitrust nei confronti di Meta avviata dalla Commissione Europea per capire se la nuova politica per l'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale all'interno dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, possa violare le norme dell'Ue sulla concorrenza. Di cosa si tratta. Da nemmeno due mesi (ottobre 2025), la multinazionale con sede principale in California ha vietato ai fornitori dell'intelligenza artificiale di usare uno strumento che dia la possibilità alle aziende di entrare in contatto con i propri clienti con la nuova funzione " WhatsApp Business Solution ", con l'IA che è il servizio principale offerto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meta, antitrust avvia indagine su intelligenza artificiale di WhatsApp: di cosa si tratta

