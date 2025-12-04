Messina si accende di festa l’albero di Natale a Palazzo Zanca è pronto a brillare

Messinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimato stamani l’allestimento dell’albero di Natale installato a Palazzo Zanca, pronto per essere acceso nei prossimi giorni. Parallelamente, si stanno completando anche le altre decorazioni distribuite sul territorio urbano. A piazza Cairoli sono state posizionate le tradizionali casette in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina si accende di festa, l’albero di Natale a Palazzo Zanca è pronto a brillare

