Messina si accende di festa l’albero di Natale a Palazzo Zanca è pronto a brillare
Ultimato stamani l’allestimento dell’albero di Natale installato a Palazzo Zanca, pronto per essere acceso nei prossimi giorni. Parallelamente, si stanno completando anche le altre decorazioni distribuite sul territorio urbano. A piazza Cairoli sono state posizionate le tradizionali casette in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina si accende per il Natale, a Palazzo Zanca la presentazione ufficiale degli eventi natalizi - 30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma “Natale Messina 2025”. Secondo strettoweb.com