Messina schiacciata da lavoro che manca servizi fragili e giovani senza futuro | il report sulla povertà che avanza

Messina non è una città povera “per caso”. Lo ribadisce con chiarezza il nuovo rapporto Caritas sulle povertà, realizzato in collaborazione con l’Università di Messina e presentato nell’Aula magna dell’Ateneo in un incontro che ha raccolto analisi, dati e testimonianze. I dati mostrano una realtà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

Molto semplice la vostra felicità siamo noi Via Nazionale 144 Mili Marina 98131 Messina Shop online su WWW.FORNOCANNATA.COM Dove mangiare Focaccia a Messina Dove mangiare a Messina Dove mangiare Focaccia top a Messina Dove mangiare - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, Germanà attacca la Cgil: “manca di rispetto al lavoro e ai lavoratori” - Landini non fa altro che pensare a scioperi a danno del Paese e di milioni di italiani e annuncia ... Lo riporta msn.com

Ponte Messina: Germanà (Lega), 'Cgil pensa anche ai lavoratori?' - "La Cgil manca di rispetto al lavoro e ai lavoratori in nome di una miserevole propaganda ‘no Ponte’. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it