Messi | Guardiola è il miglior allenatore che abbia avuto Scaloni mantiene alta la motivazione dell’Argentina Espn

Lionel Messi si prepara alla finale della Mls Cup (contro il Vancouver di Thomas Müller) con entusiasmo, sottolineando la solidità e la motivazione della squadra. Ricorda il sogno d'infanzia di giocare nel Newell's e racconta il percorso che lo ha portato al Barcellona e alla gloria internazionale. Parla del rapporto con Scaloni e Guardiola, della mentalità vincente dell'Argentina e dell'importanza della famiglia nella sua carriera. Infine, esprime il desiderio di partecipare ai Mondiali 2026, consapevole delle difficoltà di difendere il titolo iridato. L'intervista è di Espn Argentina. Sulla finale della Mls Cup Sono felice, è davvero speciale giocare un'altra finale con questo club.

