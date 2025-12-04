Mesi di violenze domestiche nei confronti dell' ex moglie finisce in carcere

Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, i carabinieri di Terre del Reno hanno arrestato un 38enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ferrara per maltrattamenti in famiglia. La vicenda giudiziaria scaturisce da episodi di violenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Mesi di violenze domestiche nei confronti dell'ex moglie, finisce in carcere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le Rsf hanno rotto 18 mesi di assedio a ottobre, entrando nel capoluogo darfuriano e avviando una, purtroppo attesa, campagna di violenze. Il conflitto non sembra destinato a una fine e la presa della città può imprimere una nuova direzione alle operazioni s - facebook.com Vai su Facebook

Padova, aumentano le segnalazioni ai Carabinieri per violenze domestiche - Dal braccialetto elettronico all’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinamento alla vittima. Lo riporta rainews.it

Bari, condannato a 6 anni e 2 mesi per maltrattamenti e stalking nei confronti della convivente - La donna, colpita ripetutamente con schiaffi, calci e pugni, ha trovato il coraggio di interrompere la relazione lo scorso luglio. Da giornaledipuglia.com

Atletico Madrid, Lucas rischia sette mesi di reclusione per violenza domestica - La procura di Madrid ha chiesto una condanna a sette mesi per violenza domestica contro la compagna per il calciatore francese dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez. Secondo ilmattino.it

Condannato a 8 mesi l’uomo che ha avvelenato i suoi tre setter irlandesi (e non era la prima volta che commetteva violenza) - Enpa e LAV: “Pena insufficiente, caso emblematico di violenza vicaria e domestica”. Scrive greenme.it

Como, abusa per mesi della figlia 12enne: padre condannato a 7 anni, coinvolta anche la madre - Como, padre condannato a oltre sette anni per gli abusi sulla figlia 12enne. Scrive tag24.it

Insulti, minacce e violenza fisica nei confronti della madre: arrestato un 38enne a Isola Capo Rizzuto - I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un uomo di 38 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. Lo riporta msn.com