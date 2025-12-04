Merysse in concerto – Il Natale al Teatro Blu

Sabato 6 dicembre, alle ore 21, il Teatro Blu di Verona ospita il concerto di Merysse, artista e fondatrice dell’associazione Istinti Artistici APS, in un ritorno carico di significato nella città che ha visto nascere il suo progetto culturale. Sul palco, un formato volutamente minimale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

