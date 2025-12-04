Mercoledì nerissimo per la Fortitudo | ko pesante ad Avellino

Bologna, 3 dicembre 2025 – Mercoledì nerissimo per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che, al posto di un cioccolatino, nel suo calendario dell’Avvento trova invece il pesante 85-62 sul campo di Avellino nel recupero della quindicesima giornata di A2: un ko che lancia gli irpini, alla terza vittoria filata (la seconda dell’era Di Carlo, subentrato due settimane fa a Buscaglia), al quarto posto in classifica. Per la Effe domenica alle 18 arriva l’esame casalingo contro Livorno, big match per provare a riprendersi i piani alti. Si parte dopo il minuto di silenzio in ricordo di Nicola Pietrangeli, poi è Harris a fare la gara della Effe nei primi 5 giri di cronometro (4-10): ma è un fuoco di paglia che si estingue non appena Chandler, Cicchetti e Lewis bucano la difesa a zona col 16-4 di parziale che devia l’inerzia (20-14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

