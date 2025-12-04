Mercato Trieste emergenza manutenzione E via Lambro è diventata un deserto
Il mercato Trieste rischia di perdere tutto l'appeal guadagnato negli ultimi cinque anni. Il motivo? In realtà sono almeno tre: problemi strutturali, l'assenza di posti auto e la situazione indecorosa di via Lambro alle sue spalle, dove tutti i negozi di proprietà comunale hanno ormai chiuso i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna al Mercato coperto di Trieste l'evento Farmer & Artist, il più grande appuntamento enogastronomico di qualità in città. Un viaggio nei sapori che uniscono Trieste alla sua campagna, e che celebra la biodiversità e la filiera corta. Vai su X
Torna al Mercato coperto di Trieste l'evento Farmer & Artist, il più grande appuntamento enogastronomico di qualità in città. Un viaggio nei sapori autentici che uniscono Trieste alla sua campagna, e che celebra la biodiversità, la filiera corta e il cibo buono e s - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Roma, a gennaio caccia al rinforzo: tutti i nomi di Massara per l'attacco - Dovbyk si è infortunato e, comunque, non garantisce piena affidabilità dal punto di vista ... Riporta corrieredellosport.it
Mercato, Trieste cerca il coach, Udine il play - Chiusa la stagione con le feste assieme ai tifosi, per il basket regionale è già futuro. Si legge su rainews.it