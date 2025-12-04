Mercato Juventus: 34 milioni in arrivo da quella cessione? Comolli ha una speranza da questo giocatore. Lo scenario verso giugno. Il destino professionale di Nico González è appeso alle lancette dell’orologio. Mentre il mercato Juventus è focalizzata sulla risalita in classifica e sulla pianificazione della finestra invernale, dalla Liga giungono notizie fondamentali per le casse bianconere, relative a una delle operazioni in uscita più onerose. La conferma dell’esterno argentino alla corte di Diego Simeone è tutt’altro che scontata. L’acquisizione obbligatoria, pattuita per la cifra di 34 milioni di euro, scatterà infatti solo al soddisfacimento di determinati parametri che, al momento, lasciano l’affare in sospeso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: tesoretto da 34 milioni in arrivo? Comolli ha una speranza dalla sua cessione. Lo scenario verso l’estate