Mercato Juventus | tesoretto da 34 milioni in arrivo? Comolli ha una speranza dalla sua cessione Lo scenario verso l’estate
Mercato Juventus: 34 milioni in arrivo da quella cessione? Comolli ha una speranza da questo giocatore. Lo scenario verso giugno. Il destino professionale di Nico González è appeso alle lancette dell’orologio. Mentre il mercato Juventus è focalizzata sulla risalita in classifica e sulla pianificazione della finestra invernale, dalla Liga giungono notizie fondamentali per le casse bianconere, relative a una delle operazioni in uscita più onerose. La conferma dell’esterno argentino alla corte di Diego Simeone è tutt’altro che scontata. L’acquisizione obbligatoria, pattuita per la cifra di 34 milioni di euro, scatterà infatti solo al soddisfacimento di determinati parametri che, al momento, lasciano l’affare in sospeso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Calciomercato.it. . #Gatti si opera al menisco: che succede al mercato della #Juventus? Tre nomi da tener d’occhio, ma... Via Alessio Lento - facebook.com Vai su Facebook
#Gatti si opera al menisco: che succede al mercato della #Juventus? Tre nomi da tener d'occhio, ma... Via @alessio_lento Vai su X
Mercato Juventus: il Tottenham starebbe seguendo Jonathan David - In attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per alcuni suoi calciatori. Secondo it.blastingnews.com
Mercato Juventus: idea Maignan per la porta in estate - Il numero uno del Milan non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri che scade nel giugno 2026 e potrebbe ... Si legge su it.blastingnews.com
Home Mercato Video Foto Rosa - Non vogliamo certo mettere fretta agli uomini mercato della Juventus: la gestione firmata Luciano Spalletti è solo all'alba, dovrà conoscere prima bene la squadra, trasmettergli il proprio credo e ... sportmediaset.mediaset.it scrive
Juventus, osservatore in missione per Tiago Gabriel del Lecce - Detto che il cuore del problema resta sempre il centrocampo, alla Juventus sanno bene che hanche la difesa avrebbe bisogno di qualche ritocco. sportmediaset.mediaset.it scrive
juve, i grandi flop del mercato - Covid al cambio al comando alla luce delle inchieste sulle plusvalenze, fino ai tentativi di rilanciarsi con rose più ... Come scrive gazzetta.it
Juventus, Hjulmand torna di moda sul mercato con Spalletti: le alternative - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini dice la sua su Luciano Spalletti, ormai destinato a ... Si legge su calciomercato.com