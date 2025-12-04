Mercato Juventus | tesoretto da 34 milioni in arrivo? Comolli ha una speranza dalla sua cessione Lo scenario verso l’estate

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus: 34 milioni in arrivo da quella cessione? Comolli ha una speranza da questo giocatore. Lo scenario verso giugno. Il destino professionale di Nico González è appeso alle lancette dell’orologio. Mentre il mercato Juventus è focalizzata sulla risalita in classifica e sulla pianificazione della finestra invernale, dalla Liga giungono notizie fondamentali per le casse bianconere, relative a una delle operazioni in uscita più onerose. La conferma dell’esterno argentino alla corte di Diego Simeone è tutt’altro che scontata. L’acquisizione obbligatoria, pattuita per la cifra di 34 milioni di euro, scatterà infatti solo al soddisfacimento di determinati parametri che, al momento, lasciano l’affare in sospeso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus tesoretto da 34 milioni in arrivo comolli ha una speranza dalla sua cessione lo scenario verso l8217estate

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: tesoretto da 34 milioni in arrivo? Comolli ha una speranza dalla sua cessione. Lo scenario verso l’estate

Altre letture consigliate

Mercato Juventus: il Tottenham starebbe seguendo Jonathan David - In attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per alcuni suoi calciatori. Secondo it.blastingnews.com

Mercato Juventus: idea Maignan per la porta in estate - Il numero uno del Milan non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri che scade nel giugno 2026 e potrebbe ... Si legge su it.blastingnews.com

Home Mercato Video Foto Rosa - Non vogliamo certo mettere fretta agli uomini mercato della Juventus: la gestione firmata Luciano Spalletti è solo all'alba, dovrà conoscere prima bene la squadra, trasmettergli il proprio credo e ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Juventus, osservatore in missione per Tiago Gabriel del Lecce - Detto che il cuore del problema resta sempre il centrocampo, alla Juventus sanno bene che hanche la difesa avrebbe bisogno di qualche ritocco. sportmediaset.mediaset.it scrive

juve, i grandi flop del mercato - Covid al cambio al comando alla luce delle inchieste sulle plusvalenze, fino ai tentativi di rilanciarsi con rose più ... Come scrive gazzetta.it

Juventus, Hjulmand torna di moda sul mercato con Spalletti: le alternative - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini dice la sua su Luciano Spalletti, ormai destinato a ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Tesoretto 34