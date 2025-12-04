Mercato Juve Pellegrino allo scoperto | A Parma mi trovo benissimo possiamo fare meglio ma sono contento della stagione Le sue parole!
Mercato Juve, Mateo Pellegrino ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua stagione al Parma. Ecco cosa ha detto. Intervistato da Sportmediaset, l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino – accostato anche al mercato Juve – ha rilasciato queste dichiarazioni. COME STA E COME STA ANDANDO AL PARMA – «Molto bene, bene in generale. La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare, fare tante cose meglio di quello che stiamo facendo, però per me andrà bene, stiamo migliorando in tanti aspetti. Sono contento, so che possiamo fare meglio, però sono contento». COME SI STA AMBIENTANDO – «L’italiano bene, devo migliorarlo ancora, faccio un po’ di fatica a parlarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gatti, menisco e mercato Il menisco rotto del difensore può cambiare le strategie di mercato della Juve? #Gatti #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE AI QUARTI DI COPPA, PUNTATA VERITÀ SPECIAL GUEST CRISTIAN #PASQUATO SU #CHIELLINI E #YILDIZ #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/kiRKB_Nbf… Vai su X
Calciomercato: da Frattesi a Pellegrino e Palestra, le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juventus per gennaio - Il Napoli bussa per Frattesi, l'Inter pensa al sostituto di Dumfries ... Segnala sport.virgilio.it
Juventus, come cambia il mercato con Vlahovic ko (tempi di rientro lunghi, quando torna) - I 3 nomi per l'attacco a gennaio - Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic per una ventina di partite, tra cui tanti big match di campionato ... affaritaliani.it scrive
Mercato Juve: Pellegrino possibile obiettivo per l'estate - Vista la possibile partenza di Dusan Vlahovic, che difficilmente rinnoverà in bianconero, la Vecchia Signora ... Riporta it.blastingnews.com
Da Caprile a Pellegrino, una squadra di sorprese sul mercato: quanto costano e chi li vuole - Molti di loro non li hanno visti arrivare, ma in questi tre mesi sono diventati importanti. Si legge su gazzetta.it
Juve, Vlahovic ai saluti: la strategia di Comolli - "La mia priorità è vincere, non riesco a pensare ad altro": parole e musica di Damien Comolli, ora ufficialmente ad del ... Scrive corrieredellosport.it