Mercato Juve Pellegrino allo scoperto | A Parma mi trovo benissimo possiamo fare meglio ma sono contento della stagione Le sue parole!

Mercato Juve, Mateo Pellegrino ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua stagione al Parma. Ecco cosa ha detto. Intervistato da Sportmediaset, l'attaccante del Parma Mateo Pellegrino – accostato anche al mercato Juve – ha rilasciato queste dichiarazioni. COME STA E COME STA ANDANDO AL PARMA – «Molto bene, bene in generale. La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare, fare tante cose meglio di quello che stiamo facendo, però per me andrà bene, stiamo migliorando in tanti aspetti. Sono contento, so che possiamo fare meglio, però sono contento». COME SI STA AMBIENTANDO – «L'italiano bene, devo migliorarlo ancora, faccio un po' di fatica a parlarlo.

