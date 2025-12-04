Mercato Inter resiste il sogno Koné | la Roma fissa il prezzo! Spunta un retroscena e le cifre per l’estate

Mercato Inter: Koné, la Roma lo dichiara intoccabile a gennaio. Il suo valore è salito fino a 50 milioni, i dettagli Il sorprendente avvio di stagione della Roma, in piena lotta ai vertici della Serie A, porta la firma indelebile di Manu Koné. Il centrocampista francese non si distingue per i gol – ancora un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, resiste il sogno Koné: la Roma fissa il prezzo! Spunta un retroscena e le cifre per l’estate

