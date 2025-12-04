Mercatino dell' Antiquariato di Piazza dei Quiriti
Il , solo per il mese di dicembre, si svolgerà in seconda domenica, anziché nella consueta quarta, quindi si terrà domenica 14 dicembre.Ultimo appuntamento dell'anno che promette di offrire una qualità elevata, come nel suo stile, nei settori.
Domenica 7 dicembre torna il Mercatino dell'Antiquariato di Arona! Lungolago di Arona Dalle 8:00 alle 18:00 In piena aria di Natale, il lungolago di Arona si riempie di luci, colori e tesori d'altri tempi, tra bancarelle, oggetti vintage e idee regalo uniche
Mercatino dell'Antiquariato Piazza dei Quiriti - Domenica 26 gennaio riprende l'appuntamento con l'antiquariato, il collezionismo il vintage e il modernariato nel Mercatino di Piazza dei Quiriti, tra Via Cola di Rienzo e Viale Giulio Cesare.
Mercatino dell'Antiquariato in piazza dei Quiriti - Domenica 23 novembre, quarta domenica del mese, dalle 9 alle 18, si svolgerà in Piazza dei Quiriti, a due passi dal Vaticano, il mercatino dell'Antiquariato, Modernariato, Collezionismo e Vintage.
Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove sono a dicembre - Via Armorari Tutte le domeniche dalle 8 alle 13 Mostra mercato di antiquariato
