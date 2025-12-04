Mercatini natalizi musica e spettacoli per il weekend lungo dell' Immacolata

La magia del Natale illumina tutto il territorio veneziano: sarà un Ponte dell'Immacolata ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 6, 7 e 8 dicembre 2025, anticipato da venerdì 5. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Mercatini natalizi, musica e spettacoli per il weekend lungo dell'Immacolata

Altre letture consigliate

Tra lucine, alberi natalizi e decorazioni, ma anche dolci e cioccolata calda, vediamo insieme quali sono i mercatini natalizi più belli e scenografici - facebook.com Vai su Facebook

monza-news.it/news/365882674… - Mercatini di Natale ENPA Monza: idee regalo solidali, iniziative e momenti di festa per sostenere gli animali della Brianza. Vai su X

Avellino Christmas Village: mercatini, spettacoli e magia delle feste in Piazza della Libertà - Il periodo più magico dell’anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. Si legge su irpinianews.it

Mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia: torna “Accendiamo il Natale” - Torna anche nel 2025, a Paganico, in provincia di Grosseto, "Accendiamo il Natale": ecco il programma dell'evento ... Come scrive grossetonotizie.com

Natale, il programma degli eventi a Porto Viro: sabato via a mercatini, musica, spettacoli, pista di pattinaggio e presepe vivente - C'è aria di Natale a Porto Viro e proprio ieri mattina l'amministrazione comunale ha presentato il fitto calendario degli eventi delle prossime ... Segnala ilgazzettino.it

Spettacoli, concerti, artigianato e cucine dal mondo: torna il villaggio natalizio di Music for Peace - Da venerdì 5 a martedì 23 dicembre torna “Che Stella”, il Villaggio di Natale di tutti e per tutti a cura di Music for Peace: previsto come sempre un calendario ricco di proposte e attività in via ... Segnala genovatoday.it

Motta S. Giovanni, 13 e 14 dicembre: la magia del Natale tra mercatini, sorprese, gastronomia e musica - piazza della Municipalità, piazza del Minatore e piazza Saragat si trasformeranno in un unico, magico Villaggio di Natale ... Scrive ilmetropolitano.it

Chiavenna si accende per il Natale: un mese di mercatini, musica, spettacoli e tradizioni per grandi e piccoli - Mercatini, concerti, letture, spettacoli, giochi e luminarie: nel programma voluto e coordinato dal Comune di Chiavenna, non manca nessuno degli ingredienti che rendono le festività natalizie il perio ... Secondo primalavaltellina.it