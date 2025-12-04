Mentre Thomas si mette nei guai e allontana Simone tra Dante e Irene l' intesa si scalda | stasera in tv la terza puntata di Un professore 3
Ci sono momenti in cui tutto sembra andare a rotoli. Quando tutto intorno crolla e l’unica cosa che resta è lasciarsi andare. La terza puntata di Un professore 3 parla proprio di questi momenti. Attimi in cui si pensa di aver toccato il fondo e invece si scopre che c’è ancora spazio per cadere più giù. Quando gli errori del passato tornano a presentare il conto e le persone a cui si tiene si allontanano nel momento del bisogno. Per Thomas ( Tommaso Donadoni ) è arrivato quel momento. Licenziato, rifiutato, respinto anche da chi vorrebbe aiutarlo. La sua rabbia e il suo orgoglio ferito lo stanno portando su una strada pericolosa. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Alle 21:10 “Passione ribelle” di Billy Bob Thornton con Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas | I due cowboy John e Lacy cavalcano verso il Messico. L'incontro con Alejandra, figlia di un possidente, li mette ai ferri corti con la legge - facebook.com Vai su Facebook
"Thomas Piede" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
In che guai si mette Thomas in Un Professore 3, Manuel torna? Anticipazioni/ Simone e Dante scoprono verità - Anticipazioni prossime puntate: Simone e Dante scoprono verità ... Secondo ilsussidiario.net
Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2025: Michele fa un passo indietro mentre Gennaro si mette nei guai... da solo! - Michele ha fatto trovare alla polizia il corpo di Assane e ha intensificato la sua lotta contro Gagliotti, certo che stavolta il manager la pagherà cara. Segnala comingsoon.it
Un posto al sole, anticipazioni 12-16 maggio: Damiano si mette nei guai, Giulia disperata - Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 12 al 16 maggio in prima visione su Rai 3 rivelano che Damiano finirà per mettersi nei guai dopo l'ennesimo duro scontro con ... Riporta it.blastingnews.com