Mentre Thomas si mette nei guai e allontana Simone tra Dante e Irene l' intesa si scalda | stasera in tv la terza puntata di Un professore 3

Amica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono momenti in cui tutto sembra andare a rotoli. Quando tutto intorno crolla e l’unica cosa che resta è lasciarsi andare. La terza puntata di Un professore 3 parla proprio di questi momenti. Attimi in cui si pensa di aver toccato il fondo e invece si scopre che c’è ancora spazio per cadere più giù. Quando gli errori del passato tornano a presentare il conto e le persone a cui si tiene si allontanano nel momento del bisogno. Per Thomas ( Tommaso Donadoni ) è arrivato quel momento. Licenziato, rifiutato, respinto anche da chi vorrebbe aiutarlo. La sua rabbia e il suo orgoglio ferito lo stanno portando su una strada pericolosa. 🔗 Leggi su Amica.it

mentre thomas si mette nei guai e allontana simone tra dante e irene l intesa si scalda stasera in tv la terza puntata di un professore 3

© Amica.it - Mentre Thomas si mette nei guai e allontana Simone, tra Dante e Irene l'intesa si scalda: stasera in tv la terza puntata di "Un professore 3"

Argomenti simili trattati di recente

mentre thomas mette guaiIn che guai si mette Thomas in Un Professore 3, Manuel torna? Anticipazioni/ Simone e Dante scoprono verità - Anticipazioni prossime puntate: Simone e Dante scoprono verità ... Secondo ilsussidiario.net

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2025: Michele fa un passo indietro mentre Gennaro si mette nei guai... da solo! - Michele ha fatto trovare alla polizia il corpo di Assane e ha intensificato la sua lotta contro Gagliotti, certo che stavolta il manager la pagherà cara. Segnala comingsoon.it

Un posto al sole, anticipazioni 12-16 maggio: Damiano si mette nei guai, Giulia disperata - Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 12 al 16 maggio in prima visione su Rai 3 rivelano che Damiano finirà per mettersi nei guai dopo l'ennesimo duro scontro con ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Mentre Thomas Mette Guai