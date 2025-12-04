Ci sono momenti in cui tutto sembra andare a rotoli. Quando tutto intorno crolla e l’unica cosa che resta è lasciarsi andare. La terza puntata di Un professore 3 parla proprio di questi momenti. Attimi in cui si pensa di aver toccato il fondo e invece si scopre che c’è ancora spazio per cadere più giù. Quando gli errori del passato tornano a presentare il conto e le persone a cui si tiene si allontanano nel momento del bisogno. Per Thomas ( Tommaso Donadoni ) è arrivato quel momento. Licenziato, rifiutato, respinto anche da chi vorrebbe aiutarlo. La sua rabbia e il suo orgoglio ferito lo stanno portando su una strada pericolosa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mentre Thomas si mette nei guai e allontana Simone, tra Dante e Irene l'intesa si scalda: stasera in tv la terza puntata di "Un professore 3"