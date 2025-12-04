Mensa scolastica nuove tariffe Gratis per le famiglie in difficoltà sconto del 50% per il secondo figlio

Refezione scolastica, dal 2026 le nuove tariffe. Rimodulate le tariffe, il costo del pasto diventa direttamente proporzionale al valore dell’Isee. Sconto del 50% per il secondo figlio iscritto al servizio. A partire dal mese di gennaio entrano in vigore le nuove tariffe della refezione scolastica approvate dall’amministrazione comunale. Il costo del pasto non viene più calcolato in base a fasce Isee predefinite, come avveniva in precedenza, ma utilizzando un metodo di calcolo progressivo rispetto all’Isee effettiva di ciascun nucleo familiare. Per esempio, il costo del pasto per le famiglie con Isee pari a 16mila euro sarà di 4,80 euro (prima era di 5,50 euro ed era uguale al costo previsto anche per le famiglie con Isee pari a 28mila euro perché i nuclei familiari in questione si trovavano nella stessa fascia tariffaria). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mensa scolastica, nuove tariffe. Gratis per le famiglie in difficoltà sconto del 50% per il secondo figlio

