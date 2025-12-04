Menopausa senza filtri Non riesco più ad avere rapporti perché sento dolore il laser può servire?

C ara dottoressa, da quando sono in menopausa non riesco più ad avere rapporti perché sento dolore. Il laser potrebbe aiutarmi? grazie, M. Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X Risponde la Dottoressa Cinzia Polo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l’obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo. Co-fondatrice e vice-presidente dell’Associazione Menopauseboost, la Dottoressa Polo fa anche parte della Commissione parlamentare istituita per diritti delle donne che ha portato la revisione dei bugiardini all’attenzione sia della Camera dei deputati sia a Montecitorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Menopausa senza filtri. «Non riesco più ad avere rapporti perché sento dolore, il laser può servire?»

Scopri altri approfondimenti

Menopausa senza filtri. «Non ho più desiderio sessuale: il Dhea potrebbe aiutarmi?» - facebook.com Vai su Facebook

Menopausa senza filtri. «Non ho più desiderio sessuale: il Dhea potrebbe aiutarmi?» Vai su X

Menopausa senza filtri. «Non ho più desiderio sessuale: il Dhea potrebbe aiutarmi?» - DHEA e TOS possono essere combinati, ma è importante farlo sotto supervisione medica, perché il DHEA può aumentare lievemente i livelli di androgeni e, se assunto senza controllo, potrebbe causare ... Da iodonna.it

Menopausa senza filtri. Terapia ormonale sostitutiva: perché la revisione della FDA è una buona notizia? - La FDA aggiorna le indicazioni sulla terapia ormonale per la menopausa: più chiarezza, meno paure. Segnala iodonna.it

Menopausa senza limiti: ecco il nuovo approccio multidisciplinare per la salute delle donne - “Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie”: la conferenza che promuove un approccio multidisciplinare e istituzionale alla menopausa, evidenziando l’urgenza di percorsi di cura equi e ... Riporta alfemminile.com