Meno concorrenza e fiducia in ascesa | perché ora la Juve può credere in David

Gli infortuni sono un problema per Spalletti, ma senza Vlahovic il canadese potrà dimostrerà quanto vale davvero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meno concorrenza e fiducia in ascesa: perché ora la Juve può credere in David

Meno concorrenza e fiducia in ascesa: perché ora la Juve può credere in David - Avanti e stop, una corsa a ostacoli: la Juve pian piano si rialza, riscopre il piacere del successo nonostante gli infortuni a catena. Lo riporta msn.com

La parabola della fiducia: meno anti-casta, più Parlamento - L’indagine Istat mostra che il vento è cambiato: cresce la fiducia nei luoghi della politica e cala quella verso la giustizia, l’istituzione che più aveva alimentato la sfiducia verso tutte le altre C ... Segnala ilfoglio.it

Ddl concorrenza domani nell'Aula del Senato con il voto di fiducia - L'Aula del Senato esaminerà domani con un probabile voto di fiducia il ddl concorrenza. Si legge su ansa.it