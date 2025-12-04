Mennini | Necessario correlare programmazione sanitaria a equità

Roma, 04 dic. - (Adnkronos) - “La programmazione sanitaria è l'elemento distintivo e fondamentale per garantire l'efficacia e l'efficienza di un Sistema sanitario nazionale come il nostro. Però, la programmazione sanitaria deve essere anche correlata al concetto di equità, perché l'equità esprime la valutazione in merito alla distribuzione, tanto dei costi quanto dei benefici, tra i diversi individui o gruppi sociali all'interno del Paese”. Così Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute, intervenendo, in un videomessaggio, alla presentazione, a Roma, del report ‘La programmazione sanitaria per l'equità', condotto da Salutequità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mennini: "Necessario correlare programmazione sanitaria a equità"

Contenuti che potrebbero interessarti

Pronti per la terza puntata di “ Al mondiale in neroverde”?. Con Nicola Vacca ospite questa volta Mario Sicolo direttore del Da Bitonto e Daniele Mennini voce ed esperto di Futsal oltre che voce di Sky sport. Appuntamento alle 19,30 dal “B&B Portabaresana” - facebook.com Vai su Facebook

Mennini: "Necessario correlare programmazione sanitaria a equità" - “La programmazione sanitaria è l'elemento distintivo e fondamentale per garantire l'efficacia e l'efficienza di un Sistema sanitario nazionale come il nostro. Da adnkronos.com