Memoria e impegno a Messina e Saponara due giornata in ricordo di Graziella Campagna

Cinque appuntamenti in due giorni, giovedì 11 e venerdì 12 Dicembre 2025, in memoria di Graziella Campagna, brutalmente assassinata dalla mafia, nel 1985, a soli 17 anni. Le manifestazioni, organizzate da Orizzonte Comune Aps Ets, presidio di Libera a Messina “Nino e Ida Agostino “, Centro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Memoria e impegno, a Messina e Saponara due giornata in ricordo di Graziella Campagna

