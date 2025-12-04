Meloni riarma l’Ucraina | Decreto entro l’anno E bacchetta Cavo Dragone

Sul fronte ucraino la Lega attacca a tutto campo. È un’offensiva in piena regola sotto la bandiera del ’no’: lo dice al decreto che deve prorogare entro l’anno gli aiuti militari a Kiev, alla "storica decisione" (il copyright è di von der Leyen) di abbandonare entro il 2027 ogni fornitura di gas russo, all’adesione al progetto Nato di acquisto di armi dall’America destinate all’Ucraina (Purl), all’ipotesi di usare il Mes per garantire gli asset russi depositati in Belgio e trasformati in prestito forzoso della Russia a Kiev. Sul decreto per gli aiuti militari, l’esito è segnato: il Carroccio non ha alcuna possibilità di bloccarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni riarma l’Ucraina: "Decreto entro l’anno". E bacchetta Cavo Dragone

