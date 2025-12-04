Meloni | nuovo Decreto per armi a Kiev non significa lavorare contro la pace

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando del nuovo decreto di proroga degli aiuti militari a Kiev.

Il Presidente Meloni incontra il Primo Ministro dell'India Modi

Decreto armi, Meloni rilancia e Salvini non ci sta: tensione nel centrodestra per gli aiuti a Kiev - A margine delle dichiarazioni della premier, è necessario integrare la posizione di uno dei principali alleati di Governo, Matteo Salvini, leader della Lega

Armi a Kiev, Meloni assicura: un nuovo decreto entro fine anno - Nonostante i distinguo della Lega, la ritrosia di Matteo Salvini, le minacce più o meno velate da parte di alcuni parlamentari di non votare il provvedimento quando arriverà in Aula, Giorgia Meloni

Armi all'Ucraina, Meloni stoppa Salvini: "Entro l'anno" La Lega vuole un nuovo decreto

Decreto Armi a Kiev e tensioni nella maggioranza: l'intervento di Giorgia Meloni - La presidente Giorgia Meloni conferma la proroga del Decreto Armi: supporto militare e civile all'Ucraina assicurato, mentre emergono tensioni interne con la Lega.

Meloni: 'Il decreto armi a fine anno'. La Lega frena - La guerra non è ancora finita e finché ci sarà, l'Italia aiuterà Kiev con tutto il necessario, comprese le armi.

Lega blocca il Decreto Armi all'Ucraina/ DL via dal CdM, cosa succede: Meloni "approveremo entro fine 2025" - Decreto Armi Ucraina, cosa è successo: sparito da odg CdM, intervento della Lega, il chiarimento di Meloni e la promessa sulla proroga entro 2025