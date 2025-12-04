Meloni | Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell' energia

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Il costo dell'energia è un tema cruciale, una questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea della Cna, parlando delle misure adottate dal governo per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni e Giorgetti presentano una manovra che taglia sanità, welfare e investimenti, senza visione. Meloni e la maggioranza non si muovono: solo condoni e idee irresponsabili. Noi lavoriamo su 16 emendamenti unitari per cambiare davvero questa manovra. - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, #Meloni: no alla controproposta #Ue, lavoriamo sulla bozza #Trump Vai su X

Meloni: Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia - "Il costo dell'energia è un tema cruciale, una questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Scrive ilgiornale.it

Meloni: “La manovra consente all’Italia di uscire dal disavanzo senza rinunciare agli obiettivi” - La premier ha sottolineato inoltre che nella legge di bilancio ci sono "misure efficaci ma rimangono sfide come i costi per l'energia" ... Riporta dire.it

Meloni: "Lavoriamo a iniziativa concreta sul debito dell'Africa" - Nella foto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ... Come scrive agi.it

Meloni: 'Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto' - "Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati e la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il presidente Zelensky e il governo ucraino che hanno dimostrato in queste settimane la sincera volontà ... Lo riporta ansa.it

Meloni, il Consiglio Ue conferma nostro lavoro solido sul Pnrr - 'L'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta ... Si legge su notizie.tiscali.it

Lavoro e sicurezza, il disgelo tra Meloni e sindacati «Dialogo e confronto per trovare soluzioni» - «Non dobbiamo arrenderci a questa “normalità”, perché non c’è niente di normale nel morire sul posto di lavoro». Lo riporta corriere.it