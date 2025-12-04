Meloni | Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell' energia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Il costo dell'energia è un tema cruciale, una questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea della Cna, parlando delle misure adottate dal governo per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Meloni e Giorgetti presentano una manovra che taglia sanità, welfare e investimenti, senza visione. Meloni e la maggioranza non si muovono: solo condoni e idee irresponsabili. Noi lavoriamo su 16 emendamenti unitari per cambiare davvero questa manovra. - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, #Meloni: no alla controproposta #Ue, lavoriamo sulla bozza #Trump Vai su X

Meloni, lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia - Il costo dell'energia è "un tema cruciale", una "questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Si legge su tuttosport.com

Imprese: Meloni, costo energia tema cruciale, al lavoro per soluzioni concrete -2- - "Non intendiamo rinunciare ad affrontare altre questioni che consideriamo fondamentali - Si legge su ilsole24ore.com

Meloni: “La manovra consente all’Italia di uscire dal disavanzo senza rinunciare agli obiettivi” - La premier ha sottolineato inoltre che nella legge di bilancio ci sono "misure efficaci ma rimangono sfide come i costi per l'energia" ... Riporta dire.it

Ronzulli: Incontro Trump Meloni? La Presidente lavora per portare soluzioni al tavolo - “Il Presidente Meloni sta lavorando, ha lavorato in questi giorni e lavorerà fino al 17 proprio per cercare delle soluzioni da proporre al tavolo. Lo riporta ilgiornale.it

Lavoro e sicurezza, il disgelo tra Meloni e sindacati «Dialogo e confronto per trovare soluzioni» - «Non dobbiamo arrenderci a questa “normalità”, perché non c’è niente di normale nel morire sul posto di lavoro». Lo riporta corriere.it